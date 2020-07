Coronavirus en Afrique du Sud: les écoles publiques de nouveau fermées

En Afrique du Sud, les écoles publiques vont de nouveau fermées pour un mois à cause du covid-19. (photo d'illustration) MARCO LONGARI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Afrique du Sud ferme à nouveau ses écoles publiques à cause du coronavirus. Certaines classes avaient rouvert début juin, mais alors que le nombre de cas continue d’augmenter rapidement, (plus de 400 000 déjà recensés, soit la moitié des contaminations du continent, et plus de 6 000 victimes), les appels se sont multipliés ces dernières semaines de la part de parents d’élèves et de syndicats d’enseignants pour réclamer leur fermeture.