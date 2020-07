Madagascar: les syndicats soutiennent le ministre de la Santé désavoué par le gouvernement

Le ministre de la Santé malgache, Ahmad Ahmad. http://www.sante.gov.mg

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Fédération syndicale du ministère de la Santé soutient la démarche de son ministre, le professeur Ahmad Ahmad. Ce dernier a adressé une lettre aux bailleurs de fonds internationaux dans laquelle il appelle à une aide urgente pour faire face à la propagation du Covid-19 dans le pays. Matériel de soins et médicaments, entre autres, figurent sur la liste des besoins les plus pressants. Si le ministre a été désavoué quelques heures plus tard par le gouvernement malgache qui s'est dit consterné par ce courrier, les syndicats de soignants sont montés au créneau lors d'une conférence de presse, jeudi 23 juillet.