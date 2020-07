Burkina Faso: Zéphirin Diabré candidat à la prochaine élection présidentielle

L’Union pour le progrès et le changement (UPC) vient de désigner son candidat pour l’élection présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. Sans surprise, le président du parti, Zéphirin Diabré, a été adoubé.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Zéphirin Diabré devrait affronter Roch Marc Christian Kaboré qui, selon lui, a conduit le Burkina Faso dans une situation « chaotique ». Zephirin Diabré dit être « l’homme du vrai changement ».

Ce congrès extraordinaire d’investiture s’est effectivement transformé en véritable tribune de critique de la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré. Les femmes, les jeunes et les partis alliés ont tous qualifié d’échec le bilan du parti au pouvoir. « Cinq ans de gestion chaotique, de tâtonnements, d'enrichissement illicite ont fini par convaincre que ceux qui ont proclamé être la solution sont en réalité l'erreur monumentale, l'erreur fatale. Les lionceaux et les lioncelles refusent de laisser notre pays dans le gouffre », a ainsi déclamé Abdoul Ouedraogo, porte-parole des jeunes de l’UPC [Union pour le progrès et le changement].

« Ce pays a besoin d'un nouveau souffle »

Pour la conquête du pouvoir, les militants ont désigné et remis le bâton du commandement à Zéphirin Diabré, le président du parti. En reconnaissant la lourdeur de la tâche, le candidat investi a fait le serment de conduire le bateau de l’UPC à bon port. « Nous voulons le changement et le vrai changement. Nous indiquons que ce pays a besoin plus que jamais d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vision et d'un nouveau chemin. Le combat qui s'annonce sera rude », a-t-il proclamé à son tour.

Pour défendre les couleurs de l’UPC à la prochaine présidentielle, Zéphirin Diabré a juré de s’investir corps et âme dans ce qu’il considère comme le combat pour le Burkina Faso.

