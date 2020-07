Coronavirus au Burkina Faso: le salon de l'artisanat de Ouagadougou annulé

Le SIAO, l'un des plus grands salons de l'artisanat africain qui se tient tous les 2 ans à Ouagadougou au Burkina Faso, n’aura pas lieu à cause du Covid-19. L’annonce de l’annulation de l’édition de cette année a été faite le 24 juillet.

On ne compte plus les événements annulés à travers le monde à cause du coronavirus. Cette année, le SIAO 2020 - 16ème édition était prévue fin octobre-début novembre, comme tous les 2 ans. Mais, pandémie oblige, le rendez-vous a dû être annulé.

Les organisateurs du salon international de l'artisanat de Ouagadougou se sont résolus à annuler l’un des plus grands rendez-vous artistique et culturel d’Afrique. Le Directeur général du SIAO, Dramane Tou, a évoqué « l’évolution toujours préoccupante » de l’épidémie de Covid-19 pour expliquer cette décision.

Seconde annulation pour cause de crise sanitaire

L’événement est une importante vitrine pour les centaines de milliers d’artisans du Burkina Faso, ainsi que ceux qui viennent d’autres pays pour exposer leurs créations et qui espèrent trouver des acheteurs. Cette année, l’organisation tablait sur la présence de 3 000 exposants et 300 acheteurs professionnels à Ouagadougou.

Ils devront attendre peut-être encore 2 ans pour se rendre dans la capitale burkinabè. Mais l’organisation n’a pas encore indiqué les dates du prochain salon. Créé en 1984, le rendez-vous avait déjà connu une première annulation en 2014, à cause d’une autre crise sanitaire. À l'époque, c'est l’épidémie d’Ebola qui frappait alors l’Afrique de l’Ouest.

