Côte d'Ivoire: Hamed Bakayoko demande à Alassane Ouattara d'être candidat

Hamed Bakayoko en mars 2016 à Abidjan. SIA KAMBOU / AFP

Texte par : RFI

Alors qu’il était resté discret depuis la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le numéro deux du gouvernement ivoirien Hamed Bakayoko s’est exprimé samedi au siège du parti à Abidjan lors d’une réunion des cadres et élus du district de Woroba au nord-ouest. Au nom de ces élus et des militants RHDP de la région, il a « demandé avec insistance » à Alassane Ouattara « de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 (..) afin de maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale ».