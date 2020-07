Zimbabwe: l'arrestation d'un journaliste fait réagir des chancelleries occidentales

Le journaliste zimbabwéen Hopewel Chin'ono lors d'une perquisition de ses bureaux par la police le 21 juillet 2020. Jekesai NJIKIZANA / AFP

Le ton monte entre plusieurs chancelleries occidentales et le Zimbabwe. En cause : les arrestations lundi dernier de Hopewell Chin'ono, journaliste et lanceur d'alerte, et de Jacob Ngarivhume qui dirige le parti d'opposition Transformer le Zimbabwe.