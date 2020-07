Burundi: la Cour suprême casse l'arrêt qui condamnait Germain Rukuki à 32 ans de prison

Vue de Bujumbura, au Burundi. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'activiste burundais Germain Rukuki avait été condamné, il y a deux ans, à 32 ans de prison, la plus lourde peine jamais prononcée contre un défenseur des droits de l’homme, dans ce pays. La Cour suprême du Burundi, la plus haute juridiction du pays, a cassé, le 30 juin dernier, l’arrêt pris par la cour d’appel qui confirmait cette longue peine, et a ordonné un nouveau procès. Pourquoi la plus haute juridiction burundaise casse-t-elle l’arrêt de la cour d’appel ?