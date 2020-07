Congo-Brazzaville: l'Église épingle les investissements de l'État en matière d'éducation

L'école Pierre Ntsiete de Brazzaville (photo d'illustration). GUY-GERVAIS KITINA / AFP

Texte par : RFI

Dans le but de redresser le système éducatif, le gouvernement congolais a investi pour la seule année 2018 quelque 24 milliards de FCFA dans une vingtaine de projets. Mais l’enquête a posteriori que la Commission épiscopale justice et paix (CJP) de l’Église catholique vient de mener sur la réalisation desdits projets montre une exécution au rabais et surtout un manque de suivi.