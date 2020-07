Nouveau massacre au Darfour, 60 morts

Un enfant Soudanais se tient devant son abri au camp de Kalma (sud-Darfour) de l'ONU (archives). AFP PHOTO/UNAMID/ALBERT GONZALEZ FARRAN

Plus de 60 personnes ont été tuées et 60 autres blessées dans une nouvelle tuerie dans un village du Darfour Ouest selon l'ONU. Une série d'attaques se déroule depuis la semaine dernière entre tribus nomades arabes et agriculteurs non arabes au sujet de l'occupation des terres.