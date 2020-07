Sénégal: le coronavirus complique les campagnes de prévention contre le paludisme

Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle, qui a causé 405 000 décès en 2018, dont 94% en Afrique. iStock / RolfAasa

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Si en 2019 la maladie touchait 350 000 personnes et faisait 260 morts dans le pays, les chiffres sont en baisse en 2020. Si cette diminution des cas peut être liée aux campagnes menées chaque année, elle cache également un autre phénomène. En effet depuis l'apparition du Coronavirus les populations sont plus réticentes à se faire dépister, craignant de s’exposer à la Covid-19. Les campagnes de distributions de moustiquaires et d'anti-paludéens se poursuivent à travers les quatorze régions du Sénégal mais la sensibilisation reste un défi de taille pour les autorités sanitaires.