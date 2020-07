Côte d'Ivoire: Henri Konan Bédié élu candidat du PDCI à la présidentielle d'octobre

Henri Konan Bédié a été élu candidat du PDCI à la présidentielle ďoctobre prochain. L'ex-chef d’état ivoirien a été plébiscité avec près de 100 % des suffrages exprimés lors des conventions éclatées de son parti qui se sont tenues ce weekend. Ce score n'est pas une surprise car ľopposant était le seul candidat en lice. Un résultat que regrette Kouadio Konan Bertin, son challenger potentiel dont la candidature avait été rejetée, et qui dénonce ľabsence de démocratie au sein du parti.

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

Il a tenu à annoncer lui-même sa victoire dans le jardin de sa résidence de Cocody. Henri Konan Bédié cumule 99,7 % de votes favorables pour un taux de participation de 94,08 %. « Chers soeurs et frères, la joie qui m'anime ce jour est immense. Je voudrais vous adresser mes vives et sincères félicitations pour votre constante détermination dans l'action politique manée sur le terrain. »

Pour sa part, Kouadio Konan Bertin constate un échec de la démocratie dans ces conventions, uniquement programmées, selon lui, pour désigner l’ancien chef d’état de 86 ans. « KKB », comme on le surnomme, avait vu son dossier de candidature rejeté, faisant du Sphinx de Daoukro l’unique compétiteur.

Avec l’éventuelle candidature du président sortant Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin craint que les vieux démons ne réapparaissent dans le pays : les Ivoiriens ne veulent pas d'un remake d'un film d'horreur qu'on leur a déjà servi. Les acteurs sont toujours présents et c'est ça qui inquiète le peuple de Côte d'Ivoire. On n'a même pas fini de solder les contentieux de l'ancienne crise qu'on réunit encore les ingrédients pour repartir de plus belle ! C'est à croire que (ce sont) dix ans pour rien, on n'a pas bougé du tout, nous sommes toujours à la case départ ! »

Les résultats définitifs de ces conventions seront connus demain mercredi. La cérémonie d’investiture officielle d’Henri Konan Bédié est prévue pour le mois de septembre.

