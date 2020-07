Faune: une nouvelle espèce de lémurien découverte à Madagascar

Le primatologue Jonah Ratsimbazafy, secrétaire général du Groupe d'Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar, vient de donner son nom au dernier lémurien découvert sur l'île, le Microcèbe Jonah. RFI/Sarah Tétaud

Texte par : Sarah Tétaud

Il est la 112ème espèce découverte sur la Grande Île et vient d’être baptisé du nom de l’un de ses plus fervents protecteurs. La revue scientifique American Journal of Primatology vient de publier un article annonçant très officiellement la découverte d’une nouvelle espèce de lémurien dans l’Est de Madagascar, l’un des plus petits au monde, le « Microcebus Jonahi », ou « Microcèbe de Jonah » en français. Jonah comme le professeur Jonah, éminent primatologue malgache qui a fait de la conservation et de la protection des lémuriens la lutte de sa vie.