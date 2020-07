Mauritanie: les militants anti-esclavage doutent des mesures de la CNDH

Une manifestation contre l'esclavage et la discrimination à Nouakchott (image d'illustration) AFP PHOTO / STRINGER

La Commission nationale des Droits de l'homme en Mauritanie lance un appel aux ONG nationales et internationales pour collaborer avec les mécanismes mis en place pour lutter contre l'esclavage et les difficultés d'enrôlement à l'état civil. Elle promet depuis plusieurs mois des enquêtes et une justice indépendante lorsque des cas sont mis au jour, mais les militants antiesclavagistes et des droits de l'homme ne sont pas convaincus par cette initiative.