Au Tchad, les coupures d’internet se multiplient depuis une semaine

Nous avons été prévenus par des lanceurs d’alerte et notre représentant au Tchad que WhatsApp avait été coupé. Deux jours plus tard, beaucoup de lanceurs d’alerte nous ont informés qu’internet était inaccessible dans presque toutes les villes de province. Nous condamnons cette énième coupure et demandons au gouvernement tchadien de lever cette censure. En pleine crise sanitaire, il est inadmissible que le gouvernement s’adonne à ce genre de pratiques, étant donné l’importance d’internet en cette période. Quelle que soit l’inquiétude du gouvernement, couper internet n’est pas la solution. Le gouvernement tchadien n’a pas expliqué le pourquoi de cette coupure. Nous devons ensemble -les organisations de la société civile, les télécommunications, le gouvernement et les organisations internationales- travailler ensemble afin de rendre internet sûre et fiable. Si le gouvernement tchadien ne nous écoute pas, nous projetons d'attaquer l’État tchadien auprès de la Cour africaine des droits de l’homme, afin que le gouvernement respecte le droit des Tchadiens à la connectivité.