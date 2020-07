Afrique du Sud: les ONG veulent encadrer et diminuer l'élevage et le trafic de tigres

Le nombre de réserves privées élevant des tigres augmente en Afrique du Sud. (image d'illustration) Marc Piscotty/Getty Images/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

On célébrait mercredi 29 juillet la Journée internationale du tigre. L’espèce est en danger, on en compte environ 4 000 encore répartis en Asie, de la Sibérie jusqu’à l’Indonésie. Sauf que l’on en trouve aussi en Afrique du Sud, le pays qui exporte le plus d’animaux sauvages vers l’Asie. Plus d’un millier de tigres sont élevés dans des réserves privées pour ensuite être commercialisés ou tués. Le commerce est lucratif et en pleine expansion. Des ONG sud-africaines tirent la sonnette d’alarme pour encadrer et diminuer ce trafic.