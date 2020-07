Kenya: arrestation d’un important trafiquant de drogue, d’ivoire et d’espèces menacées

Un stock d'ivoire saisi en Éthiopie (image d'illustration). REUTERS/Tiksa Negeri

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est une prise importante réalisée par les autorités kényanes. Un trafiquant d’ivoire, d’espèces menacées et de drogues a été arrêté, ce mercredi, à l’aéroport de Mombasa. Ce Kényan fait partie d’un réseau international recherché aux États-Unis depuis plus d’un an. Plusieurs membres de l’organisation ont déjà été arrêtés.