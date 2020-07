Madagascar: les autorités détaillent les financements de la lutte contre le Covid-19

Des membres du personnel de santé s'occupent de patients récemment infectés par le coronavirus à Antananarivo, le 20 juillet 2020. RIJASOLO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le ministère de l’Economie publie sur son site internet un rapport pour rendre compte des financements octroyés par les bailleurs de fonds internationaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ces dernières semaines, les critiques dénonçant une opacité dans l’utilisation de ces fonds et un manque de transparence concernant les montants reçus par l’Etat malgache, se sont faites de plus en plus pressantes.