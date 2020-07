Reportage

RDC: la Monusco se rend à Kipupu, dans le Sud-Kivu, après de violentes attaques

La région du Sud-Kivu est souvent le théâtre d'exactions de groupes rebelles en RDC. (Illustration) JOHN WESSELS / AFP

Au Sud-Kivu, les attaques du village de Kipupu ont fait 15 morts et non plus de 200 comme l'ont dénoncé une trentaine de députés provinciaux du Sud-Kivu et sur les réseaux sociaux. Une mission du gouvernement provincial du Sud-Kivu et de la Monusco s’est rendue sur place mercredi 29 juillet pour la première fois depuis ces attaques survenues il y a tout juste deux semaines.