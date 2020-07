Rwanda: le co-fondateur du journal en ligne «The Chronicles» condamné à un an de prison

Arrêté le 10 décembre 2019, Christopher Kayumba a déjà fait 8 mois de prison. Il devrait donc être libéré à la fin de l'année. (image d'illustration) Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Christopher Kayumba, professeur d’université, analyste politique et co-fondateur du journal en ligne « The Chronicles », a été condamné mercredi 29 juillet par une cour de Kigali à un an de prison pour « avoir causé des troubles » à l’aéroport. C’est ce qu’ont déclaré ses proches et son journal, qui ont eu connaissance du verdict.