Sénégal: disparition de Balla Sidibé, pilier de l'Orchestra Baobab

L'Orchestra Baobab et Balla Sidibé, une longue histoire

Nous sommes à l’été 1970, il y a exactement cinquante ans, quartier du Plateau à Dakar. Des hommes d’affaires et quelques hommes politiques en mal de divertissement montent un club, le club Baobab, sis au 44 rue Jules-Ferry. Pour ce club, il leur faut un orchestre et le nom ne sera pas difficile à trouver.

Balla Sidibé, chanteur originaire de Casamance, est de la partie dès le début, avec son alter ego Rudy Gomis, rappelle Sébastien Jédor du service Culture de RFI. L’Orchestra Baobab devient l’orchestre attitré du club du même nom, ce qui laisse une grande liberté à Balla Sidibé et ses compères pour interpréter du jazz, les tubes français du moment et, de plus en plus souvent, des chansons cubaines.

Dans les années 70, Balla Sidibé doit parfois céder la place de chanteur principal à de nouveaux venus : deux jeunes griots, Laye M’Boup et Diouga Ndieng, et un certain Thione Seck, futur roi du mbalax. L’Orchestra Baobab comptera jusqu’à 12 musiciens.

Balla Sidibé lui apporte la mélancolie des airs créoles venus de Casamance, très influencés par la « saudade », la « tristesse joyeuse » des îles du Cap Vert, et par les traditions de la Guinée-Bissau toute proche.

Après des années de traversée du désert, Balla Sidibé sera l’un des artisans du renouveau de l’Orchestra Baobab, suite à sa rencontre avec Nick Gold, producteur du Buena Vista Social Club, en 2001. La sève afro-cubaine irrigue leurs nouveaux disques, et le Baobab plante ses racines sur les scènes du monde entier…