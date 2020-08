Coronavirus: en Namibie, des mesures contradictoires pour sauver le tourisme

Un gardien de voiture porte des gants et un masque alors qu'il travaille dans les rues de Windhoek, le 16 mars 2020, au début de l'épidémie de Covid-19. HILDEGARD TITUS / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Namibie a le quatrième plus haut taux d'infection quotidien du continent africain. Plus de 2 000 personnes ont été infectées et on compte officiellement 10 morts, quasiment tous concentrés dans les villes portuaires, loin de la capitale Windhoek. Le gouvernement est entre deux eaux : d’un côté, la réouverture du pays aux touristes étrangers à partir de lundi et de l’autre le durcissement des règles du confinement.