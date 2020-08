La Côte d’Ivoire rouvre ses bars et boîtes de nuit malgré la pandémie de coronavirus

Panorama du Plateau, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de nuit. Wikimedia Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités ivoiriennes ont autorisé la réouverture de bars et des boîtes de nuit le vendredi 31 juillet, fermés depuis plus de trois mois. Pourtant, la pandémie de coronavirus continue de frapper le pays, qui compte plus de 15 000 personnes infectées et qui vient de passer la barre symbolique des 100 morts. Dans le continent, le nombre de malades et de morts ne cesse d’augmenter.