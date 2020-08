Guinée: une plainte pour corruption vise un proche du président Condé en France

Dans le courant de l’année 2011, nous avons des échanges de mails entre plusieurs intermédiaires qui concernent directement un ancien haut fonctionnaire français en la personne de monsieur François de Combret. Ces échanges font intervenir le responsable par exemple des opérations internationales de Rio Tinto, mais aussi son responsable de la branche minerais. Et il est question dans ces échanges d’une somme de 12,5 millions de dollars qui aurait été attribuée à monsieur François de Combret, donc on comprend finalement que cette somme aurait été attribuée pour services rendus. Il faut aussi rappeler évidemment que monsieur François de Combret n’est pas n’importe qui, puisque c’est un ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes. Donc, non seulement il avait un rôle auprès de la diplomatie française, mais on sait aussi qu’il intervenait en qualité de conseil de monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Même si ces faits se sont déroulés à l’étranger, ils impliquent potentiellement un acteur français en la personne de monsieur François de Combret. Il n’y a aujourd’hui aucune raison pour qu’il puisse échapper à la justice et échapper à des vérifications extrêmement approfondies.