Reportage

Guinée: dernière ligne droite avant les examens de fin d’année pour les élèves

Des jeunes élèves dans une salle de classe à Conakry en Guinée (image d'illustration). © RFI/Coralie Pierret

Texte par : RFI 2 mn

Après plus de trois mois de fermeture des écoles pour cause de pandémie de coronavirus, les élèves passant des examens et les professeurs qui les encadrent mettent les bouchées doubles pour rattraper le retard et achever l’année scolaire 2020. Les examens blancs ou examens préparatoires terminés, place aux choses sérieuses.