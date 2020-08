RCA: opposition et société civile posent un ultimatum pour une concertation nationale

Ce ne sont pas des revendications. C'est juste inviter le président à rassembler un échantillon de Centrafricains pour discuter de ce processus électoral qui va dans tous les sens, pour discuter de cet accord de paix qui n'est pas du tout respecté. Nous avançons vers les élections et de plus en plus les groupes armés occupent le terrain, deviennent de plus en plus violents. [...] Si le président ne se manifestait pas d'ici trois jours, dès lors que nous avons déjà attendu près d'un mois et que nous voyons que ces élections risquent de connaître un retard compte tenu de la catastrophe dans leur organisation, nous serons obligé de manifester notre mécontentement à travers des actions de désobéissance civique.