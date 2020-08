Togo: des médias révèlent des actes d’espionnages de la part des autorités

Vue de Lomé, capitale du Togo (image d'illustration). Creative commons Flickr CC BY-NC 2.0 Joshua Turner/Climate Centr

RFI

Au Togo, des religieux, des membres de la société civile et des opposants politiques ont été espionnés par les autorités, selon le journal français Le Monde et le quotidien britannique The Guardian. Les deux journaux affirment avoir identifié jusqu'à présent six Togolais dont les téléphones portables ont été infiltrés par le logiciel Pegasus, commercialisé par la société israélienne NSO Group.