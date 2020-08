Affi N’Guessan: «Avec Gbagbo, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise»

En Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis sa désignation comme candidat à la présidentielle d'octobre par la branche légale du FPI (Front populaire ivoirien), Pascal Affi N'Guessan répond à une interview. Sur RFI et France 24, il affirme « être en phase » avec Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI, actuellement bloqué en Europe.

Malgré la nouvelle brouille de ces deux derniers mois, Pascal Affi N'Guessan déclare : « Avec Laurent Gbagbo, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise » et précise qu'il a parlé avec le fondateur du FPI « pas plus tard que la semaine dernière ». Dans cet entretien, le candidat de la branche légale du FPI estime qu'au nom de l'honneur et du droit, le président Alassane Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat.

