Nigeria: Buhari convoque son état-major sécuritaire au complet

Muhammadu Buhari et son chef d'état-major des armées Tukur Buratai à Maiduguri, en novembre 2018. cfr

Le président Muhammadu Buhari a convoqué son Conseil de sécurité nationale mardi 4 août à Abuja. Les plus hauts gradés de l’armée, les responsables de la police, et les chefs des différentes agences de sécurité intérieure participaient à cette rencontre, sur fond de dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et de critique persistante contre l’armée.