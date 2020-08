RDC: Lubumbashi accuse le gouvernement de «brader» le domaine public

Une rue de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en mai 2016 (image d'illustration). JUNIOR KANNAH / AFP

RFI

Les députés provinciaux dans le Haut-Katanga et la société civile refusent le « bradage » des immeubles et espaces verts du domaine public de l’État dans la ville de Lubumbashi, accusant Kinshasa de ventes en violation des règles de marchés publics. Le ministère de l’Urbanisme et Habitat nie en bloc. Dans le cœur de l’affaire se trouve une partie de la concession de l’hôpital public Janson Sendwe ou encore celle du Pullman hôtel Karavia.