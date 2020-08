Tourisme: Maurice se prépare à rouvrir ses frontières

Alors que la première bataille contre le Covid-19 est gagnée à Maurice, la question devient pressante pour les opérateurs économiques : à quand la réouverture des frontières ? Les autorités hésitent, le public est profondément divisé et l’économie s’essouffle. Quel plan de réouverture ? Les autorités y travaillent jour et nuit.

Avec notre correspondant à Port-Louis, Abdoollah Earally

Déconfiné depuis le 15 juin, après une lutte bien menée contre le Covid-19, Maurice se prépare à rouvrir ses frontières. « Nous y travaillons jour et nuit », a annoncé le ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, devant des opérateurs qui s’impatientent.

Son collègue aux Finances, Renganaden Padayachy, a laissé entendre que le pays pourrait rouvrir ses frontières par étapes et a invité la population à surveiller prochainement la décision du Premier ministre.

Un Premier ministre bousculé par les impératifs économiques et le risque sanitaire. « C’est très très compliqué », insiste Pravind Jugnauth.

Mais le temps presse notamment pour les opérateurs du tourisme paralysé depuis mars. Ils espèrent pouvoir se réanimer durant la prochaine haute saison, qui commence le mois prochain.

Bien que le virus ne circule plus depuis trois mois dans l’île, la question d’une réouverture des frontières est devenue plus sensible depuis la nouvelle poussée de fièvre dans le monde.

Maurice craint une nouvelle contamination et veut se donner les moyens de protection et de lutte, avant de relancer le mouvement des passagers.

