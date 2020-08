RDC: des partisans de Vital Kamerhe manifestent à Kinshasa pour sa libération

Plusieurs milliers de partisans de Vital Kamerhe se sont rassemblés en fin de matinée, ce vendredi dans la capitale congolaise, pour demander sa libération. Cette manifestation avait été interdite, mais la police a finalement décidé de jouer la carte de l’apaisement.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Du siège provincial du parti de Kamerhe, l’INC, jusqu’ au rond-point Mollaert, à 10 kilomètres de la prison de Makala, la police a encadré la manifestation qui s’est déroulée sans incident. Le gouverneur de Kinshasa a mis en avant les risques de contamination des manifestants au Covid-19.

Tuniques bleues et chants

Les manifestants arboraient des tuniques bleues à col jaune pour dénoncer la détention de Vital Kamerhe et scandaient des chansons, demandant la libération de leur leader, selon eux condamné injustement en première instance. D’autres ont dénoncé un procès politique et une justice à deux vitesses, visant à écarter un potentiel candidat à la présidentielle de 2023, alors que de hauts cadres du parti gardent encore espoir et disent attendre un acquittement à l’issue du procès en appel.

« Félix Tshisekedi a trop observé, il est temps pour lui d’agir en faveur de son ami qui est innocent », a déclaré le député pro-Kamerhe se trouvant dans le cortège. Parmi les manifestants, plusieurs cadres et députés du parti, mais aussi des membres de la famille Kamerhe, dont ses filles.

En plus d’elles, ont également pris part à la marche plusieurs mouvements de soutien à l’acquittement de celui qui se considère toujours comme directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, en dépit de sa détention depuis pratiquement quatre mois.

