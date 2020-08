La FAO optimiste sur l'éradication des criquets au Kenya, mais pas dans le reste de la région

Photo prise à Kapese, Lokichar, comté de Turkana, Kenya, le 9 juin 2020. Environ cinq cent milliards de criquets ont été éliminés en Afrique de l'Est, depuis le début de l'année, selon la FAO. LUIS TATO / FAO / AFP

D'ici trois semaines, le Kenya pourrait être débarrassé des criquets pèlerins, selon la FAO. Le programme des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation coordonne la lutte contre ce fléau, depuis le début de l'année. Si le Kenya est en passe de sauver ses récoltes et son couvert végétal, en revanche la situation demeure préoccupante dans le reste de la région, en particulier en Éthiopie et en Somalie où des essaims de deuxième génération sont signalés.