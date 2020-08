Congo-B: «Multicolor», le premier album du déconfinement dans les bacs

Une rue du centre-ville de Brazzaville. Wikimedia

Connu sous le nom d’artiste de « Djoson philosophe », le musicien, auteur et compositeur congolais Jonathan Mobassi a présenté, ce samedi 8 août 2020, au public son nouvel album intitulé Multicolor dans lequel il chante la rumba et plusieurs autres genres musicaux du monde. Les dernières touches de cet opus, désormais disponible, ont été réalisées pendant le confinement et pour son auteur, c’est le tout premier album déconfiné du pays.