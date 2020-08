Niger: les circonstances de l'attaque précisées, la zone ratissée par les forces de sécurité

Niger: le véhicule calciné dans lequel se trouvaient les six Français et leurs accompagnateurs nigériens, attaqués le 9 août dans un parc animalier de la région de Kouré.

Huit morts dans une attaque contre un véhicule d'organisation humanitaire au Niger. Deux Nigériens et six Français ont perdu la vie ce dimanche. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été pris pour cible par des hommes armés arrivés à moto. Ils ont pris la fuite. Les forces de sécurité nigériennes procèdent à des opérations de ratissage, aidées par l'armée française. Les victimes se rendaient dans un parc où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Une zone qui n'avaient fait l'objet d'aucune alerte sécuritaire et qui n'était pas interdite à la visite.

Les huit corps des victimes françaises et nigériennes du parc animalier de Kouré ont été transférés à Niamey par les sapeurs pompiers, La police scientifique a commencé à enquêter et a procédé à des prélèvements sur le terrain, Selon plusieurs sources les touristes sont tombés dans une embuscade tendue par les terroristes, rapporte notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka.

Criblé de balles, le véhicule 4x4 de l'ONG Acted a pris feu, Les corps des deux premières victimes, le chauffeur de la voiture et un des expatriés, sont complètement calcinés, Cinq autres personnes ont été abattues à bout portant et une femme, qui avait réussi à s'enfuir, a été rattrapée par ses bourreaux et tuée à son tour.

Les victimes sont six Français et leurs deux accompagnateurs nigériens. Les Français étaient, au moins pour certains, employés de l'organisation non-gouvernementale ACTED.

Selon le ministre de la Défense, Issoufou Katambé, les forces de défense nigérienne et leurs partenaires occidentaux ratissent la zone, La pluviométrie est actuellement importante et la région de Kouré est très boisée aussi des avions de reconnaissance sont-ils venus en appui des forces au sol. Malgré l'état d'urgence dans la région de Tillabéri, il y a une circulation importante de motos dans les zones rurales éloignées des forces militaires et c'est souvent sur ces deux roues que les terroristes se ravitaillent en carburant, en munitions et mènent leurs attaques.

Cette zone sahélienne, justement, toute proche de celle des « 3 frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les six ressortissants français et les deux Nigériens se rendaient dans la réserve de Kouré où l'on peut observer les dernières girafes sauvages d'Afrique de l'Ouest. Une zone colorée en orange sur la carte du ministère français des Affaires étrangères ce qui veut dire que les déplacements y sont déconseillés sauf raison impérative. Mais la région n'avait pas connu d'attaques jusqu'à présent... d'où le choc ressenti tant au Niger qu'en France.

Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné une attaque terroriste « lâche et barbare », et adressé ses condoléances aux familles des deux pays. Son homologue français Emmanuel Macron dénonce aussi cette attaque et promet que tout sera mis en œuvre pour en élucider les circonstances. Un conseil de défense sera organisé demain mardi à l'Élysée. Autre message, celui du président malien, qui dénonce l'extrémisme violent qui continue de sévir dans l'espace sahélien.

