REPORTAGE

Coronavirus au Nigeria: les églises rouvrent un peu en avance dans l’État de Lagos

Aux abords de la Christ Church Cathedral de Lagos, au Nigeria, pour la réouverture des églises dans le pays, le 9 août 2020. (Photo d'illustration) PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Nigeria, l’État de Lagos a autorisé la réouverture des lieux de culte dès ce week-end, devançant les directives nationales. Le culte musulman a repris vendredi 7 août et les églises rouvraient leurs portes ce dimanche 9 août, à condition de diminuer leur capacité de moitié. La mégalopole de Lagos avec ses 20 millions d’habitants est l’épicentre de la pandémie de coronavirus au Nigeria, qui comptabilise plus de 46 000 cas confirmés de Covid-19 et près de 950 victimes à ce jour.