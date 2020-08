Marée noire à Maurice: le pompage perturbé, forte émotion à Mahebourg

Lutte contre la marée noire issue du navire japonais Wakashio à pavillon panaméen, à Marine Park dans le sud-est de Maurice, le 9 août 2020. Daren Mauree / L'Express Maurice / AFP

La météo complique l’exercice du pompage du fioul du Wakashio, dont le naufrage a déjà causé d’énormes dégâts dans les eaux et sur les plages mauriciennes. Et beaucoup d'émotion dans la population. Le navire de la société japonaise Nagashiki Shipping et battant pavillon panaméen, s’est échoué le 25 juillet sur un récif au sud-est de l’île. Mais ce n'est que depuis le jeudi 6 août, soit dix jours après, que des hydrocarbures ont commencé à s’échapper du navire.