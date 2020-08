Attaque de Kouré au Niger: conseil de défense à Niamey, la traque des auteurs se poursuit

Une vue aérienne de girafes dans le parc de Kouré, à 60 km de Niamey, où a eu lieu l'attaque. (image d'illustration) Souleymane Ag Anara / AFP

Toujours aucune revendication deux jours après la mort de 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français, dans le parc de Kouré. Sept travailleurs de l’ONG Acted et leur guide ont été exécutés ce dimanche par des hommes armés non identifiés. Les autorités nigériennes ont annoncé des mesures à l’issue d’un conseil de défense extraordinaire tandis que la traque pour retrouver les assaillants se poursuit sur le terrain.