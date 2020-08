Coronavirus: au Sénégal, sur la plage de Yoff, désertée

Au Sénégal, les autorités ont remis en place des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Face au relâchement des populations et à l’afflux des baigneurs sur le littoral de Dakar en ces fortes chaleur, le ministre de l’Intérieur a annoncé vendredi l’interdiction de rassemblement sur les plages. Tout contrevenant sera sanctionné.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

La longue plage de Yoff est pratiquement déserte ce dimanche malgré la chaleur. Habitué de la plage, Abdoulaziz Dieng est affligé. « Les gens veulent sortir et s’épanouir. Venir avec leurs familles. Les week-ends, ce sont des milliers de personnes d’habitude sur la plage. C’est vraiment la catastrophe ! »

A perte de vue, les restaurants sont vides, au grand désespoir de Simon Manga, plagiste qui a l’habitude de louer nattes et parasols aux baigneurs. « Les dimanches, il y avait toujours beaucoup de monde. On loue les cases. On s’en sortait financièrement. A cause du Covid-19, il n’y a plus personne et il n’y a plus de revenus, c'est vraiment dur ».

« Si les gens ont chaud, ils vont venir… »

Sur la plage, des gendarmes munis de masques patrouillent pour sortir les baigneurs de l’eau ou pour bloquer l’accès à la plage.

Mais Ibrahima Fall, président des maitres-nageurs du Sénégal, aurait préféré un encadrement des visiteurs, plutôt qu’une interdiction complète de l’accès aux plages. « L’Etat interdit aux gens de se baigner, pour moi ce n’est pas une solution. La plage n’est pas un endroit fermé mais aéré. Il devrait les encadrer avec notre collaboration. »

Les rassemblements sont aussi interdits au niveau des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacle.

► À lire aussi : Le Sénégal mise sur le tourisme local pour relancer l'économie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne