Il y a 60 ans, le Tchad accédait à l'indépendance

Le Tchad fête les 60 ans de son indépendance ce 11 aout 2020. L'occasion de revivre sur RFI les premiers moments de la nouvelle vie de l'ancienne colonie française, mais également les enjeux et perspectives de ce pays dirigé depuis 30 ans par le désormais maréchal Idriss Déby.

11 août 1960 à Fort Lamy, la capitale du Tchad, François Tombalbaye, premier président du pays vient de proclamer l'indépendance. C'était en pleine nuit après un discours du ministre français de la Culture, André Malraux, représentant le général de Gaulle à la cérémonie. Quelques heures plus tard, un grand défilé de l'indépendance est organisé à Fort Lamy et on va hisser le premier drapeau du nouveau pays. Retour sur ces premières heures d’indépendance.

(Édition spéciale) Les 60 ans de l'indépendance du Tchad

Quelles ont été les figures de cette indépendance, mais aussi les lignes de force des 60 années qui ont suivi ? Comment celles et ceux qui étaient là racontent, aujourd'hui, l'indépendance ? Pour évoquer toutes ces questions, l’historien Arnaud Dingammadji au micro de Laurent Correau et l'ancien Premier ministre du Tchad, Alingué Jean Bawoyeu, Premier trésorier du Tchad indépendant, répond aux questions de Madjiasra Nako.

L'indépendance au rythme du Samka

Replongez dans l'ambiance du 11 août 1960 au Tchad. José Marinho a retrouvé un enregistrement dans les archives de la radio nationale du Tchad. L'occasion d'écouter le Samka, ce style musical qui a bercé les cérémonies de l'indépendance.

RDV CULT 11-08-20 “Un tube , une indépendance” le Tchad

