RD Congo: le gouvernement fait pas vers les pétroliers après une semaine de grève

Des bidons d'essence d'un revendeur en RDC (image d'illustration). AFP Photo/Junior D. Kannah

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La grogne des pétroliers du sud-est de la RDC a été au centre des discussions mardi 11 aout, entre le chef du gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo. Les deux parties semblent avoir trouvé un point d'accord sur la principale revendication, à savoir la révision de la structure des prix des produits pétroliers. On devrait s'attendre à des nouveaux prix dans le Haut-Katanga, le Lualaba et le Nord-Kivu, à la clôture des travaux ce mercredi.