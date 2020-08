RDC: des enjeux complexes et multiples derrière le conflit entre les Kasaï

Une dizaine de personnes ont été tuées et une centaine de maisons incendiées, au début de ce mois dans les affrontements communautaires à Bakuakenge, une localité disputée par les provinces du Kasaï et du Kasaï Central, au centre de la RDC. Qu’est-ce qui se passe dans cette zone ? Le Groupe d’étude sur le Congo (GEC), un centre de recherche de l’Université de New York, a publié un rapport mardi 11 août qui donne quelques clés de compréhension de ce conflit qui oppose aussi les gouverneurs Martin Kabuya (Kasaï Central) et Dieudonné Pieme (Kasaï).