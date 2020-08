Togo: Kodjo donne de la voix depuis sa cache et réclame toujours la victoire

L'opposant Agbéyomé Kodjo s'apprêtant à aller voter, le 22 février 2020 à Lomé. REUTERS/Luc Gnago

Depuis le 9 juillet, alors qu’il devrait répondre à une convocation du juge avec certains leaders de la dynamique de l'opposition, Gabriel Agbéyomé Kodjo a disparu. Il n'est plus chez lui et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Malgré tout, à travers les réseaux sociaux, Gabriel Agbéyomé Kodjo parle et continue de proclamer qu’il est le vainqueur de la présidentielle du 22 février et en appelle à la communauté internationale.