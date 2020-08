Tunisie: bras de fer entre le nouveau Premier ministre et le parti Ennahda

Le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, le 27 février 2020. FETHI BELAID / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Tunisie est devant un nouveau défi. Hichem Mechichi, le Premier ministre nommé il y a trois semaines, peine à former son gouvernement. Ses concertations s’avèrent difficiles en raison de la crise politique que connait le pays. Hichem Mechichi a donc annoncé qu’il mènera désormais des concertations pour former un gouvernement, uniquement composé de « compétences nationales indépendantes ». Le parti islamiste Ennahdha refuse ce choix et appelle à respecter les résultats des dernières élections législatives.