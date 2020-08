Libye: nouvelles escarmouches entre les factions de Haftar et d’el-Sarraj

Des éléments de l'Armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar (image d'illustration). REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

En Libye, depuis plus de deux mois, un calme relatif domine les lignes de fronts autour de Syrte-Aljoufra. La zone qui entoure Syrte et el-Joufra a été définie par l’Egypte et par la Russie, comme une ligne rouge à ne pas franchir par la partie adverse, le gouvernement d’union nationale (GNA).