Niger: rapatriement des corps et hommage aux six humanitaires à Paris ce vendredi 14 août

Une vue de la réserve animale de Kouré où s'est déroulée l'attaque contre les six humanitaires Français et leurs deux guides nigériens. REUTERS/Tagaza Djibo

Texte par : RFI

Les dépouilles des six Français assassinés atterriront ce vendredi 14 août à l’aéroport d’Orly à Paris. Elles arriveront vraisemblablement avant 16h heure locale (Paris), heure à laquelle doit se dérouler une cérémonie en hommage aux six humanitaires. Une cérémonie qui se tiendra à l’aéroport même et présidée par le Premier ministre français Jean Castex, en présence des familles des disparus.