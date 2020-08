Attaque de Kouré: la détresse des proches de Garba Soulay, victime nigérienne

Le bureau des guides de la réserve des girafes de Kouré où travaillait le guide, Garba Soulay. REUTERS/Tagaza Djibo

Ce vendredi est une journée de funérailles et d’hommage aux huit victimes de l’attaque de Kouré au Niger. Les corps des six français tués dimanche dernier ont décollé dans la nuit pour la France, où doit se tenir ce vendredi 14 août une cérémonie à Paris, en présence des familles et du Premier ministre français Jean Castex. Au Niger, on enterre les deux Nigériens dans l’intimité des familles. RFI a rencontré les proches de l’un des disparus.