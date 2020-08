Coronavirus: en RDC, les contraintes de circulation intérieures et extérieures sont levées

(Illustration) Opération de désinfection des bâtiments publics dans la commune de la Gombe à Kinshasa pendant l'épidémie de coronavirus, le 12 avril 2020. AFP/Junior Kannah

En RDC, les frontières avec le monde extérieur s'ouvrent à nouveau et la circulation entre les 26 provinces du pays reprend, après environ six mois d'état d'urgence sanitaire à cause de la pandémie du coronavirus. Les Congolais manifestent leur satisfaction, en même temps ils émettent quelques réserves.

Lire la suite avec notre correspondant à Kinshasa,Kamanda Wa Kamanda Muzembe Il y a ceux qui étaient bloqués loin de leurs lieux de résidence. C'est le cas de Franck Fuamba, journaliste et acteur de la société civile. Alors qu'il habite Lubumbashi, il se trouvait à Kinshasa lorsque l'état d'urgence a été décrété par le président Tshisekedi. « Je me suis trouvé loin des bureaux centraux, loin de la famille, loin des enfants, des gens malades... Il y des gens qui sont morts. Ça a été pénible vraiment... », nous confie t-il. Selon Franck Fuamba, ses activités professionnelles ont été perturbées. « En tant que patron de média, on a pris un coup ! Les entreprises de presse ont pris un coup, et très sérieux ! Les emplois, on va les supprimer et là où on ne les supprime pas, on réduit les salaires ! » Hubert Mpiana, homme d'affaires résidant à Lubumbashi, a lui une réaction plus nuancée. « C'est pour permettre aux hommes d'affaires de se déplacer, de boucler les dossiers en suspens », mais le côté négatif, c'est que le virus va circuler avec la population : « à Mbujimayi, il n'y as pas de coronavirus mais quand les Kinois vont descendre, ils vont amener le Covid là-bas ! » La reprise de la circulation entre les différentes provinces du pays ne se fera pas sans problème. Les déplacements qui s'effectuent essentiellement par avion, vont certes connaître un engouement. Deux compagnies aériennes: Congo Airways et CCA, sont les seules qui desservent l'ensemble du territoire national. ►Á lire aussi : La RDC rouvre ses frontières, les compagnies aériennes vont tenter de se relever