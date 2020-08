Libye: la mainmise économique turque sur le port de Tripoli

Le suivi des importations du port libyen de Tripoli a été confié à une société turque. Mahmud TURKIA / AFP

Les signatures d’accords économiques et commerciaux entre Ankara et Tripoli se multiplient. Ce Jeudi 13 août, la ministre turque du commerce Ruhsar Pekcan a indiqué que son pays a signé « des accords économiques et commerciales très importantes avec le gouvernement Sarraj ». C’était lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre libyen de la Planification Tahar Jouhaimi à Ankara. Ils avaient signé un accord portant sur la reprise de nombreux projets des sociétés turques suspendus en raison de la situation sécuritaire en Libye. Un autre accord signé plus tôt et qui permet à une société turque de contrôler de l’importation vers le port de Tripoli, provoque l’inquiétude.