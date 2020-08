Madagascar: des syndicats réclament des aides pour les employés du secteur privé

Des syndicats de travailleurs se sont rendus au siège de la CNAPS à Antananarivo vendredi 14 août pour déposer une pétition. Laetitia Bezain/RFI

Texte par : Laetitia Bezain Suivre 3 mn

Alors qu’une mesure de prêt à taux zéro pour venir en aide à ces derniers a été adoptée en conseil des ministres mercredi et sera opérationnelle lundi 17 août, des syndicats et des employés du secteur privé se rassemblés vendredi 14 devant le siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), dans le centre de la capitale, pour contester cette mesure. Selon eux, elle ne fait que précariser un peu plus des travailleurs au chômage technique, sans salaire depuis plusieurs mois et déjà endettés.