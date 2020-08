Réouverture des frontières en RDC: la circulation entre Kinshasa et Brazzaville reste limitée

Vue sur le fleuve Congo, séparant les villes de Brazzaville et Kinshasa distantes l’une de l’autre de 4 km. (Photo d'illustration)

Les autorités de la République démocratique du Congo ont officiellement rouvert, ce samedi 15 août, les frontières aériennes et maritimes du pays. Elles étaient fermées, depuis mars dernier, pour contenir la propagation du Covid-19. RFI s’est rendue sur le « Beach Ngobila », port fluvial de Kinshasa d’où partent notamment les navettes qui relient Kinshasa à Brazzaville, la capitale de l'autre Congo.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Le principal port d’embarquement et de débarquement des passagers qui traversent le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville est quasiment vide, ce samedi. Les douaniers sont là, les policiers aussi… Tous les services ou presque sont en place, mais les yachts, bateaux et autres embarcations ne bougent pas.

En effet, il n’y a pas de trafic car les autorités congolaises de Brazzaville n’ont pas encore rouvert leurs frontières. Des échanges ont été déjà entamés pour voir dans quelle mesure réduire le délai. En attendant, seules les personnes détentrices d’une autorisation spéciale peuvent traverser. Pour cela, il faut débourser pas moins de 300 dollars américains.

Les liaisons aériennes et maritimes intérieures en RDC, également suspendues depuis mars dernier, ont à nouveau été autorisées.

Ainsi, ce samedi matin, a eu lieu le premier vol de reprise pour Congo Airways, la compagnie nationale. Une centaine de personnes s’étaient présentées à l’embarquement de Kinshasa, mais toutes les liaisons et toutes les compagnies n’ont pas encore repris.

Crainte de la propagation du Covid-19

La réouverture des frontières aériennes et maritimes ainsi que cette reprise des liaisons par air et par le fleuve, à l’intérieur de la RDC, font craindre une propagation du Covid-19. Aussi, le gouvernement a précisé, vendredi, que les mouvements migratoires sont assujettis à l’obligation de détention d’une attestation médicale, confirmant le résultat du test Covid-19 négatif, réalisé trois jours avant le voyage au sein des instances médicales agréées.

Pour les vols internationaux, devant la difficulté de la mise en place totale des dispositifs des tests aux aéroports aujourd'hui, il a été recommandé la mise en place, à partir du 1er septembre, des dispositifs de tests à l’arrivée.

